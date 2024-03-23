2024-03-23 15:36:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهه للقادة الأمنيين والعسكريين بالإبتعاد عن الظهور الإعلامي، ورصد حالات تسريب المعلومات والوثائق والأحاديث التي تحاول الاساءة الى سمعة القوات المسلحة. وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، ومعنونة الى الجهات العسكرية والأمنية، واطلعت عليه وكالة شفق […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد للقادة الأمنيين على عدم الظهور الإعلامي ونشر الواجبات العسكرية: ليست منجزاً شخصياً أولاً على Eishan.