2024-03-23 15:36:08 - المصدر: منصة إيشان

حذر مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC، اليوم السبت، من خطورة نشر مقاطع او صور مخلّة بالحياء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خصوصاً المرتبطة بأحداث معينة سلّط الرأي العام الضوء عليها. وقال المركز في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “قانون العقوبات العراقي أشار إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين […]

ظهرت المقالة تحذير لكل من ينشر صوراً مخلّة بالحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.. عقوبتها السجن والغرامة أولاً على Eishan.