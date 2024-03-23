2024-03-23 15:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب نجم نادي ريال مدريد، إبراهيم دياز، عن سعادته الكبيرة عقب خوضه أول مباراة له بقميص المنتخب المغربي لكرة القدم، أمس الجمعة، أمام أنغولا. ونشر دياز على حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة له من المباراة بقميص المغرب، وكتب عليها باللغة العربية: “سعيد بمباراتي الأولى رفقة المنتخب الوطني! أحاسيس رائعة في أول حضور لي […]

ظهرت المقالة أول تعليق لإبراهيم دياز بعد مشاركته الأولى مع المنتخب المغربي أولاً على ايرث نيوز.