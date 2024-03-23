الحكيم يبحث مع السفير الإيراني مستجدات الشأن السياسي ووقف إطلاق النار في غزة

2024-03-23 15:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم السبت، مع السفير الإيراني في بغداد مستجدات الشأن السياسي ووقف إطلاق النار في غزة. وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته ايرث نيوز، ان “مستجدات الشأن السياسي في العراق والمنطقة، والعلاقات بين البلدين الجارين، كانت أبرز المحاور التي بحثناها خلال لقائنا محمد كاظم آل صادق سفير الجمهورية الإسلامية […]

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