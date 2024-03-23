2024-03-23 15:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يتطلع منتخب شباب العراق لكرة القدم، إلى إنهاء مشاركته في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بأفضل صورة ممكنة. وسيواجه المنتخب الشبابي (دون 20 عاماً) منتخب الإمارات الأولمبي ضمن دور تحديد المراكز (5-8) لمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية (دون 23 عاماً). ويتطلع المنتخب الشبابي لتحقيق الفوز كي يخوض بعدها مباراة […]

ظهرت المقالة منتخب الشباب يتطلع للمركز الخامس في غرب آسيا أولاً على ايرث نيوز.