رئيس لجنة التخطيط النيابية: توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل أطلق بشفافية عالية

2024-03-23 16:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي النيابية، ليلى التميمي، السبت، أن عملية توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل أطلقت بشفافية عالية. وقالت التميمي، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق مجلس الخدمة العامة الاتحادي تعيينات الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا والأوائل، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه تم إدخال الفرحة إلى 31418 عائلة انتظرت لسنوات عديدة لإطلاق التوظيف بشفافية عالية من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، بوجود مكتب رئيس الوزراء، ومتابعة حثيثة وصلت إلى أبسط مواطن وبمصداقية عالية. وأضافت أن الاستمارة اطلقت لكل طلبتنا من الشهادات العليا والأوائل، والجهود مستمرة واستبقت اطلاق الاستمارة ومستمرة وصولاً إلى ملء الاستمارة، وحتى التوظيف والتوزيع بشفافية. وتابعت أن الاستمارة سوف تستمر 21 يوماً أمام الطلبة، إضافة إلى مدة 90 يوماً بعدها لبدء عملية التوزيع وصولاً إلى المباشرة بالدوام الرسمي. وكان رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، قد أكد، السبت، أن آلية اختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل ستكون عن طريق نقاط المفاضلة. وقال التميمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس لإطلاق تعيينات الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا والأوائل: إن القانون وضع نظاماً يعتمد على التنقيط في اختيار التعيينات، ومجلس الخدمة ملزم بتطبيق القانون من خلال احتساب التنقيط لاختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل والتي ستكون معياراً للمفاضلة. فيما أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، خلال المؤتمر، تدقيق عملية إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات حملة الشهادات العليا من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، مشيراً إلى عدم وجود أي ضغوط سياسية وحزبية على إطلاق استمارة التعيينات.