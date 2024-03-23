تحذير لسائقي المركبات جراء انهيار جزء من مجرى الشلالات بالموصل (فيديو)

2024-03-23 16:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت مديرية طرق وجسور محافظة نينوى، يوم السبت، تحذيرا لسائقي المركبات جراء انهيار أجزاء من طريق الشلالات في الجانب الأيسر للموصل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحذر سالكي طريق الشلالات وندعوهم الى اخذ الحيطة والحذر من انهيار أجزاء من الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف البيان أن "كوادر مديريتنا تتخذ الاجراءات لدفن الجزء الذي حصل فيه الانهيار بالسرعة الممكنة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انهيارا جزئيا لمجرى الشلالات شمال الموصل.

وكانت مدينة الموصل قد شهدت خلال اليومين الماضيين موجة أمطار غزيرة لم تشهدها المدينة منذ سنوات وهو ما تسبب بارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة والوديان المحيطة بالمدينة.