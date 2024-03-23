الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار في أربيل وبغداد مع الاغلاق

2024-03-23 16:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم السبت، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149200دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148700 دينار مقابل 100 دولار.