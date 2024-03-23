السيد الحكيم يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق وإيران

2024-03-23 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أهمية تعزيز التعاون بين العراق وإيران.وقال السيد الحكيم حسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): أن "مستجدات الشأن السياسي في العراق والمنطقة، والعلاقات بين البلدين الجارين، كانت أبرز المحاور التي بحثها خلال لقائنا مع محمد كاظم آل صادق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد".وأضاف: "أكدنا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين واستثمار المشتركات ما بين الشعبين الجارين، كما بيّنا أهمية استثمار أيام شهر رمضان المبارك في الطاعات والعبادات وتبادل الزيارات خاصة في العتبات الدينية المقدسة بين البلدين".وتابع السيد الحكيم: "بيّنا أهمية الاستقرار الحالي في العراق وانعكاسه إيجابيا على عموم المنطقة، ودعونا إلى تعزيز هذا الاستقرار وتحويله إلى استقرار دائم".وبين أنه "في أزمة غزة شددنا على وقف إطلاق النار وإغاثة النازحين وإعمار المدينة كما حمّلنا المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري من مجازر بحق شعب أعزل وقلنا أن السكوت على مايجري موافقة ضمنية للكيان الإسرائيلي للمضي بجرائمه".