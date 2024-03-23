تربية اقليم كوردستان تقلص أوقات الحصص الدراسية مع استئناف الدوام

2024-03-23 16:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في اقليم كوردستان، السبت، تقليص أوقات الحصص الدراسية مع استئناف الدوام اعتبارا من يوم غد الاحد 24 من شهر آذار/ مارس الجاري، انتهاء عطلة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سويلي في بيان اليوم، إن وزير التربية قرر تقديم تسهيلات في الداوم داخل المراكز التعليمية الحكومية خلال شهر رمضان وعلى النحو الآتي:

1- مدة كل درس (30) دقيقة فقط.

2. على مديري المراكز التعليمية توفير التسهيلات الكاملة للمعلمين وخاصة المعلمات.

3- سيتم تقليص الدرس الواحد في الدراسة (المسائية) بمقدار عشر دقائق لكل درس بنفس الطريقة، و ستُعطى صلاحية تنظيم عمل المراكز التعليمية المسائية خلال شهر رمضان لمدير المركز.