بعد اتهام نجميه بالاغتصاب.. منتخب البرازيل يخرج عن صمته

2024-03-23 16:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

خرج المنتخب البرازيلي لكرة القدم، اليوم السبت (23 اذار 2024)، عن صمته بشأن قضيتي إدانة لاعبيه الدوليين السابقين، داني ألفيش وروبينيو، معربا عن تضامنه مع الضحيتين، وذلك عقب الانتقادات التي طالته.

وقال مدرب سيليساو الجديد دوريفال جونيور (61 عاماً)، عشية مواجهة إنكلترا على ملعب ويمبلي اليوم السبت (23 اذار 2024)، "إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا. قبل أي شيء، أفكر في العائلات وخاصة الضحايا المعنيين بهذه القضايا التي تحدث كل يوم في بلدنا والعالم أجمع".

وقضى روبينيو، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق، ليلته الأولى في السجن، وذلك عقب اعتقاله بعد خسارته محاولته استئناف قرار سجنه 9 سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.

ولا يزال ألفيش، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي في السجن، حيث سيبقى للإثنين المقبل على أقل تقدير، بعدما تجاوز الوقت المحدد لدفع كفالة المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للإفراج المؤقت عنه بعد إدانته بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 بملهى ليلي في برشلونة.

روبينيو محكوم بالسجن لسبع سنوات

أعتُقِل البرازيل روبينيو نجم مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق الخميس في بلاده، وذلك عقب خسارته في اللحظة الأخيرة محاولته استئناف قرار سجنه لتسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.

وعلّق دوريفال على قضية روبينيو الذي دربه مرتين في سانتوس عامي 2010 و2015، بالقول: "إذ ثبت أنه ارتكب جريمة، فيجب معاقبته عليها. حتى لو كان يؤلمني أن أقول هذا عن شخص كانت لدي علاقة استثنائية معه".

بدوره، لم يعلق دانيلو الذي حصل على شارة القيادة في غياب كازيميرو وماركينيوس، مباشرة على القضيتين وطالب السلطات الرياضية بـ"رفع مستوى الوعي عند اللاعبين الشباب".

وأعرب اتحاد اللعبة المحلي واللجنة الفنية للمنتخب في بيان، عن تضامنهما "مع ضحايا هاتين الجريمتين المروعتين اللتين ارتُكبتا من لاعبَين سابقَين".

وقال رئيس الاتحاد، إدنالدو رودريغيس، إنه في مجتمع "ذكوري"، على الرجال أن "لا يكتفوا بمحاربة العنف الجنسي، بل كل أنواع العنف".

ألفيش محكوم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب

القضاء الإسباني يوافق على الإفراج عن داني ألفيش

وافق القضاء الإسباني الأربعاء بالإفراج الموقّت عن البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف.

وتعرض المنتخب البرازيلي لانتقادات كثيرة بسبب صمته، خاصة من قبل لاعبتيه آري بورجيس (رايسينغ لويزفيل الأمريكي) وكيرولين مهاجمة نورث كارولينا كوراج.

وكان الرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد انتقد قرار المحكمة الإسبانية بالإفراج المؤقت عن ألفيش، معتبراً أن "الأموال التي يملكها داني ألفيش، الأموال التي يمكن أن يقترضها، لا يمكن أن تعوض جريمة رجل تجاه امرأة اغتصبها".

ويخوض سيليساو، بطل العالم خمس مرات (رقم قياسي)، مباراتين وديتين مع إنكلترا، السبت، ثم إسبانيا، الثلاثاء، في مدريد.

المصدر: فرانس برس