توصيات وارشادات من الدفاع المدني لمواجهة خطر السيول والفيضانات بالعراق

2024-03-23 16:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت (23 آذار 2024)، حزمة من التوصيات والارشادات لمواجهة خطر السيول والفيضانات في البلاد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "على المواطنين اتباع توصيات وارشادات المديرية لمواجهة خطر السيول والفيضانات في العراق".

أدناه حزمة توصيات المديرية:

1- لا تهلع لا تخاف فالتصرف الهادئ والصحيح يبعد عنك مخاطر الفيضان.

2- خلال الامطار الغزيرة راقب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لمعرفة تفاصيل الانواء الجوية والافضل معرفة تفاصيل الانواء الجوية طول موسم الشتاء.

3- أجمع كل مستمسكاتك الرسمية والوثائق المهمة بحقيبة وأجعلها تحت اليد.

4- في حال مشاهدة تسرب الفيضان الى داخل المنزل أطفئ جميع الاجهزة الكهربائية وأفصلها عن مفاتيح الكهرباء.

5- أذا توفر طابق ثاني لك في المنزل فتوجه له أذا كنت متأكداًً أن أرتفاع الفيضان لا يؤثر عليه مع نقل كافة المؤن له.

6- تأكد أن يكون هناك خزين من الماء الصافي الصالح للشرب لأستخدامه أثناء الفيضان تحسباًً من تلوث مياه الاسالة.

7- راقب الاطفال جيداًً خوفاًً من عدم معرفتهم لمناسيب مياه الفيضان وبالتالي غرقهم.

8- أحرص على ترك المنزل والانتقال الى الاماكن الامنة التي يحددها الدفاع المدني او الجهات الامنية.

9- لا تكن فوضوياًً وأستمع جيداًً لأرشادات الدفاع المدني أو أي جهة أمنية متواجدة في منطقة الفيضان لأن جميعهم يريدون سلامتك.

10- وضع علامات قياسية على أسيجة الدار وتؤشر بالصبغ البوية تبدأ من 15 سم الى 30 سم وبعد هذا الأرتفاع للماء وأن كان بشكل سريع يجب ترك المنزل والانتقال الى مكان أمن.

11- في حال الخروج بالسيارة لا يجب أن تكون القيادة بأتجاه حركة الماء أنما المغادرة تكون بعكسه أتجاه جريانه خشية صعودالماء بشكل سريع الى العجلة وصعوبة مغادرتها.

12- عدم محاولة الأقتراب من السيول والفيضانات بدافع الفضول خشية أن تكون في المكان الخاطئ وبالتالي أطاحتك بالمياه وصعوبة انقاذك.

13- أتصل فوراًً على رقم سيطرة الدفاع المدني(115) المجاني وتذكر هذا الرقم دائماًً للابلاغ عن مخاطر الفيضان التي تداهمك بغفلة.