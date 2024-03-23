2024-03-23 16:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة العمليات في شركة نفط ذي قار، اليوم السبت (23 آذار 2024)، تدشين عمل قاشطة الانابيب النفطية PG-28، فيما لفتت الى أنها تمت بجهد وطني بحت.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "باشرت شركة نفط ذي قار بإطلاق عمل قاشطة الانانبيب النفطية PG-28"، مبينةً أن "مسؤول شعبة تشغيل الأنابيب في شركة نفط ذي قار، ستار جبار، أكد أن الشركة تقوم بأعمال القشط بجميع أنواعه منها foam pigging، وnormal pigging، وmagnetic pigging دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن "هذه العملية تتم بجهد وطني بحت من خلال كوادر مميزة في قسم الخطوط".

من جانبه، أوضح مسؤول شعبة عمليات القشط، أحمد أبو الصين، أن "القاشطة تعمل بمعدل جريان 700 متر مكعب في الساعة على أنبوب بطول 94 كم، بدءًا من محطة GBTA في حقل الغراف النفطي إلى محطة NASA قرب مستودع الناصرية".

وفي هذا السياق، أوضح علي إبراهيم نعمة، وكيل أول مدير قسم الخطوط، أن "الهدف الرئيسي من عمليات قشط الأنابيب هو تنظيفها من الشوائب العالقة والحفاظ عليها، مما يسهم في تجنب أي تضرر يؤدي إلى توقف التصدير".

وبحسب بيان الهيئة، فأن "هذه الخطوة تعكس إحدى جوانب التطور والتحسين المستمر في قطاع النفط والغاز، وتعزز دور الشركات المحلية في تنفيذ العمليات الحيوية لصيانة وتشغيل البنية التحتية للقطاع".



