2024-03-23 16:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: سجلت اسعار الاسماك ارتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان ليرتفع الى الضعف، في حين عزا اصحاب المحال الارتفاع الى اسعار الاعلاف الحيوانية والى اختلال موازين العرض والطلب خلال شهر رمضان. وقال المواطن فراس مثال لشبكة اخبار الناصرية، ان اسعار الاسماك ارتفعت الى اكثر من الضعف ليصل سعر كيلو...

The post اسعار السمك ترتفع للضعف في اسواق الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.