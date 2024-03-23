مبادرات السوداني لم تحل أزمة كركوك.. والعرب "راضون" بالوضع الحالي

2024-03-23 17:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية محمد ابراهيم، اليوم السبت (23 آذار 2024)، أن الوضع في كركوك مازال معقدا، معتبرًا ان الحل الامثل هو استمرار المحافظ الحالي.

وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل طرف سياسي وكل مكون مازال متمسكا برأيه فالكرد يصرون على منصب المحافظ ويقولون انهم الاغلبية لكنهم لن يستطيعوا الحصول عليها في التصويت داخل مجلس المحافظة اي لم يتمكنوا من الوصول الى تسعة مقاعد".

وأضاف أن "من مصلحة كركوك في الوقت الحالي هي البقاء على المحافظ الحالي تحقيقا للاستقرار واستمرار المشاريع الخدمية، ومشاركة المكونات الاخرى ستكون بالمناصب الرئيسية الاخرى".

واشار الى ان "هناك لقاءات اخرى ستعقد برعاية رئيس الوزراء لتقريب وجهات النظر ومحاولة حسم ملف تشكيلة الحكومة الذي يجب حسمه سريعا لان بقاء الوضع دون تشكيل حكومة ليس في صالح احد".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد اجتمع اكثر من مرة مع اعضاء مجلس محافظة كركوك والكتل السياسية المكونة للمجلس، للوصول الى صيغة وطريق حل لانهاء أزمة تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع مناصب مجلس المحافظة وانعقاده، دون جدوى.

وتتلخص ازمة كركوك بتمسك كل من الطرف الكردي والعربي، بمنصب المحافظ، حيث تبلغ عدد مقاعد الكرد 6 مقاعد والعرب كذلك 6 مقاعد، فيما يصطف مع العرب التركمان بمقعدين، ويصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، في الوقت الذي يحتاج كل طرف الى تحقيق الاغلبية بـ 9 مقاعد لتشكيل الحكومة المحلية.