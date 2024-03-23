الدفاع المدني يواصل البحث عن جثتي شخصين غرقا نتيجة السيول في دهوك

2024-03-23 17:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواصل فرق الدفاع المدني في محافظة هوك، جهودها للبحث عن جثتي غريقين في نهر "هشكرو" الواقع داخل المدينة، داعية المواطنين الى التعاون في العثور عليهما.

وقال المسؤول الاعلامي في دائرة إطفاء دهوك، العقيد بيوار في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "فريقا يتألف من 50 فردا بدأوا البحث منذ أيام فقدان الغريقين، حيث تم مسح مساحة تقدر بحوالي اثنين كيلومتر، إلا أنه لم يتم العثور على الجثتين حتى الان"، مشيرا الى ان "المرحلة الثانية من البحث بدأت اليوم".

وأكد بيوار على "صعوبة عملية البحث نظراً لتشكلات الصخور والرمال التي جرفتها السيول إلى داخل مجرى النهر"، داعيا المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي أثر يمكن أن يساعد في العثور على الجثتين".

يشار الى ان الشخصين اللذين فقدا حياتهما غرقاً جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت محافظة دهوك نهاية الأسبوع الماضي، هما من سكان مدينة الموصل.