2024-03-23 17:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق من جديد الفريق الركن سعد مزهر العلاق، اليوم السبت (23 آذار 2024)، على امر نقله الى آمرة وزارة الدفاع وأنباء تورطه بـ"شبكة وهمية" متورطة بابتزاز ضباط وجنود.

وقال العلاق بمنشور له على صفحته الرسمية في "فيس بوك" تابعته "بغداد اليوم": "القلم المأجور لا يصنع فكراً ولا يحمي وطناً ولا يجلب ولاءً ولا يهيب خصماً، يَكتب إذا خاف وطمع ويتنكر إذا أمن وشبع".

وأضاف، "غالباً ما يخلط الأوراق زوراً وظلماً ويقذف التهم جزافاً وبسياق الحديث اطرح تساؤلاً.. لماذا هذه الحملة والتشهير الممول؟ لماذا في هذا الوقت؟ ما مصدر تمويلها؟ من يقف وراءها؟ ما الغاية منها؟".

وتابع: "دعوتي لكل مواطن شريف أن ينظر بتمعن وإنصاف إلى تأريخ الضابط وخدمته العسكرية التي أمدها 42 سنة صفحة بيضاء ناصعة عملنا من خلالها بوحي الضمير والايمان الراسخ بالله تعالى وقاتلنا الارهاب بأصعب فترة من تاريخ العراق الحديث، وإنَّ التسرع بنقل الكلام من دونِ تمحيصٍ وتدقيق وخلط الأوراق، واتهام الانسان والتجني عليه بما لم يفعلهُ هو أشد إثماً وأعظم جرماً من الغيبة".

وأختتم بالقول: "((وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا))".

ويوم الاربعاء الماضي، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، احالة بعض الضباط الكبار الى الآمرة يمتلكون شبكة للاساءة الى المؤسسة الأمنية وابتزاز ضباط وجنود من خلال صفحات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.