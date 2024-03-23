2024-03-23 17:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

نفذت مفارز قسم شرطة الأحداث بالاشتراك مع فصيل إسناد قسم شرطة حطين في ميسان ممارسة مسائية لمتابعة الأحداث دون سن الـ(18) عاما، المتواجدون في المقاهي، ومحال الكوفي شوب، وصالات الألعاب، والتأكد من مستمسكاتهم الرسمية، فضلا عن أخذ تعهدات

خطية على أصحاب المقاهي بعدم السماح للأحداث بدخول الكوفي شوب، وتم خلال ذلك ضبط (26) مخالفا دون السن القانوني،، وأخذ التعهدات على ذويهم بعدم إرتياد تلك الأماكن، ومحاسبة أصحاب المقاهي في حاله تكرار الحالة .