2024-03-23 17:48:09 - المصدر: منصة إيشان

نشر الفريق الركن، سعد العلاق، اليوم السبت، منشوراً جديداً بعد تداول اسمه ضمن قائمة الضباط الذين يمتلكون صفحات ممولة ومبتزة. وذكر العلاق في منشوره الذي تابعته “إيشان”، أن “القلم المأجور لا يصنع فكراً ولا يحمي وطناً ولا يجلب ولاءً ولا يهيب خصماً، يَكتب إذا خاف وطمع ويتنكر إذا أمن وشبع. وغالباً ما يخلط الأوراق زوراً […]

ظهرت المقالة تعليق جديد من العلاق بعد تداول اسمه ضمن “الضبّاط المبتزين”: خدمنا العراق بصفحة “بيضاء” أولاً على Eishan.