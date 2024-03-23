2024-03-23 17:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، من أمطار غزيرة تجتاح بعض المدن العراقية خلال الأيام المقبلة. وكتب عطية في إيضاح طالعته “إيرث نيوز” أن “حركة السحب المرصودة بواسطة الاقمار الاصطناعية مساء السبت توضح استمرار توافد السحب الرعدية الممطرة نحو مدن الشمال وستستمر فرص الامطار خلال نهار وليل الاحد ولغاية ظهر يوم الأثنين مع غزارة […]

ظهرت المقالة تجنبوا السفر.. متنبئ جوي يحذر من امطار غزيرة في عدة مدن أولاً على ايرث نيوز.