2024-03-23 17:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحداد في كل أنحاء روسيا يوم غد الأحد، تكريمًا لأرواح ضحايا هجوم مجمع”كروكوس” بالقرب من موسكو، مشيرا الى أنه تم تجهيز منفذ للمهاجمين، من أجل الهروب إلى أوكرانيا. وفي أول تعليق على الهجوم وخلال خطاب موجه للشعب، بثه التلفزيون الروسي قال بوتين: إن “مطلقي النار في كروكوس تحركوا […]

ظهرت المقالة أعلن الحداد في روسيا.. بوتين يتهم أوكرانيا ويتوعد منفذي هجوم موسكو أولاً على ايرث نيوز.