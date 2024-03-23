وزير العمل يتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية والعمالة الاجنبية

2024-03-23 17:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحدث وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت، عن ملف الحماية الاجتماعية والعمالة الاجنبية وذكر مكتبه الاعلامي ابرز ما تحدث به الوزير في برنامج تلفزيوني وتابعته ايرث نيوز: * وزارة العمل واحدة من الاولويات الخمسة في البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء. * وضعنا برنامجا واضحا منذ الايام الاولى واعلنا فتح […]

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