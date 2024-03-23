السوداني يؤكد مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق

2024-03-23 18:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (23 آذار 2024)، مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق خلال استقباله نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصائغ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل الصائغ والوفد المرافق له، واستمع إلى استعراض مفصّل عن واقع العمل الصيدلي في العراق، والخدمات الصيدلية التي تقدم في قطاع الرعاية الصحية، ودور النقابة في تسخير طاقات الشباب العلمية في هذا المجال، والخطط المعدّة للتطوير".

وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى "مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق، حيث تم اتخاذ إجراءات عدة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين والشركات المتخصصة بالصناعة الدوائية، وهي خطوات مستمدة من أهداف البرنامج الحكومي في الارتقاء بالقطاع الصحي عموماً، ومنه صناعة الأدوية"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، وجه رئيس مجلس الوزراء بـ"متابعة الطلبات المقدّمة حول تخصيص أراضٍ لإنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعات الدوائية في العراق لتوطين صناعة الدواء، وإنشاء مجمّعات سكنية للصيادلة، وبناء مقار لممثليات نقابة الصيادلة في المحافظات، وكذلك متابعة تأسيس مصرف خاص لاستثمار وتمويل المشاريع الصيدلانية المختلفة".