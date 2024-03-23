الإعمار: التعاقد مع جهة استشارية لتنظيم مشروع تحلية ومعالجة المياه

2024-03-23 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم السبت، التعاقد مع جهة استشارية لتنظيم مشروع تحلية ومعالجة المياه بعدد من المحافظات، وفيما أكدت تشكيل لجنة استشارية لرصد المناطق التي تحتاج محطات تحلية، أوضحت تفاصيل ومراحل مشروع ماء البصرة.وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عمار عادل المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية العامة للماء تبنت مشروع إنشاء وحدات تحلية ومعالجة المياه RO في المحافظات التي لا تتوافر فيها، والعمل جار على التعاقد مع جهة استشارية لتنظيم المشروع ومعرفة تكاليفه".وأضاف، أن "اللجنة العليا للمياه أصدرت كذلك في جلستها الأخيرة قرارا يستهدف مقاييس الجريان الذكية والتي تسيطر على الخطوط الناقلة الرئيسية وتقوم بحساب معدل استهلاك صرف المياه".وأكد المالكي تشكيل لجنة استشارية لرصد المحافظات والمناطق التي تحتاج لمحطات تحلية، مشيرا، إلى أن "هناك مشاريع لا توجد بها محطات تحلية بسبب اعتمادها على نظام قديم بالمواصفة، وهنالك كذلك مشاريع عديدة لا تحتاج لوجود محطات تحلية كونها تعتمد على القراءات الخارجة للماء".وبشأن مشروع ماء البصرة الكبير ذكر المالكي، أن "المديرية العامة للماء هي جهة مشرفة على تنفيذ المشروع وهو يتضمن أربع مراحل، وحاليا يتم تنفيذ المرحلة الأولى ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 40 بالمئة، أما المرحلة الثانية فهي متوقفة بسبب مشاكل يتم العمل على معالجتها، في حين أن المرحلتين الثالثة والرابعة منجزة وتعمل بشكل كامل".