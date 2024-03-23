2024-03-23 18:30:09 - المصدر: منصة إيشان

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمتابعة طلبات تخصيص مجمعات سكنية للصيادلة في العراق، خلال استقباله نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصائغ والوفد المرافق له. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “السوداني استمع إلى استعراض مفصّل عن واقع العمل الصيدلي في العراق، والخدمات الصيدلية التي تقدم في قطاع الرعاية الصحية، ودور […]

ظهرت المقالة السوداني يخص “صيادلة العراق” بوعود سكنية جديدة أولاً على Eishan.