2024-03-23 18:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، حملة لحماية الماء وتقليل هدره، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للماء.

وقال رئيس جمعية ماء كوردستان غازي سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الحملة تهدف الى نشر التوعية لدى شرائح مختلفة من المواطنين للحفاظ على الماء وعدم هدره".

واضاف ان "الارقام التي حصلت عليها الجمعية تشير الى وجود هدر للماء في مدن ومحافظات اقليم كوردستان بنسبة 38 بالمئة وهذه الحملة مهمة لمحاولة التقليل من نسبة الهدر".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحملة ستستمر لمدة سبعة أيام حيث يتم نشر الوعي والإرشادات الخاصة بحماية الماء في المدارس و غيرها من المؤسسات.