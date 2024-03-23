2024-03-23 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا رئيس جامعة البصرة، مهند جواد كاظم، اليوم السبت، للامتناع عن اساءة استخدام الصور بطريقة غير مشروعة، منوها بانها تصد وتدافع بقوة عن ملاكاتها وطلبتها. وقال كاظم في بيان تلقته ايرث نيوز “شاهدنا ببالغ الاستياء صور لشخصيات من النساء تنتمي للجامعة تؤدي عملها في الوظيفة او التدريس او الدراسة وقد تم استخدامها بطريقة […]

ظهرت المقالة رئيس جامعة البصرة يدعو للامتناع عن اساءة استخدام الصور بطريقة غير مشروعة أولاً على ايرث نيوز.