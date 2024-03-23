2024-03-23 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق. وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، نقيب صيادلة العراق السيد حيدر فؤاد الصائغ والوفد المرافق له”. واستمع السوداني، وفق البيان، إلى “استعراض مفصّل عن واقع العمل […]

ظهرت المقالة السوداني: ماضون في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق أولاً على ايرث نيوز.