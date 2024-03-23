مجلس الخدمة يعلن المصادقة على نتائج اختبارات ذوي المهن الصحية الساندة

2024-03-23 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، السبت، المصادقة على نتائج اختبارات ذوي المهن الصحية الساندة. وقال بيان للمجلس، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، ترأس جلسة المجلس الطارئة السادسة بحضور أعضاء المجلس. وأضاف البيان، أن الجلسة شهدت المُصادقة على نتائج اختبارات المتأهلين من ذوي المهن الصحية الساندة العلوميين والتي جرت في مختبرات الكليات والجامعات ليومي الاثنين والثلاثاء الماضيين ١٨١٩ ٣ ٢٠٢٤. وأشار البيان، إلى أن المجلس يتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لرئاسات الجامعات وعمادات الكليات وطاقمها؛ لتقديمهم الدعم والإسناد الإداري والفني طيلة مدة الاختبار وتواجدهم أثناء العطل الرسمية وسوء الأحوال الجوية، معربا عن أمنياته للجميع بحظ أوفر وتحقيق النجاح.