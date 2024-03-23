رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق

2024-03-23 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصائغ والوفد المرافق له. وأضاف البيان، أن السوداني استمع إلى استعراض مفصّل عن واقع العمل الصيدلي في العراق والخدمات الصيدلية التي تقدم في قطاع الرعاية الصحية ودور النقابة في تسخير طاقات الشباب العلمية في هذا المجال والخطط المعدّة للتطوير. وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق، حيث تم اتخاذ إجراءات عدة وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين والشركات المتخصصة بالصناعة الدوائية، وهي خطوات مستمدة من أهداف البرنامج الحكومي في الارتقاء بالقطاع الصحي عموماً ومنه صناعة الأدوية. ووجه رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الطلبات المقدّمة حول تخصيص أراضٍ لإنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعات الدوائية في العراق لتوطين صناعة الدواء وإنشاء مجمّعات سكنية للصيادلة وبناء مقار لممثليات نقابة الصيادلة في المحافظات، وكذلك متابعة تأسيس مصرف خاص لاستثمار وتمويل المشاريع الصيدلانية المختلفة.