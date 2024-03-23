المنتخب الوطني يباشر تدريباته في مانيلا

2024-03-23 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعباشر المنتخبُ الوطني خوض أولى وحداته التدريبيّة في العاصمةِ الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، في ملعب ريزال التذكاري الذي سيحتضن مواجهة الإياب بين العراق والفلبين ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026.وحضر رئيسُ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي التدريبات حيث شارك فيها جميعُ اللاعبين الـ27".وكان منتخبنا قد وصل العاصمة الفلبينية مانيلا يوم الجمعة الماضي عبر طائرة خاصة عقب فوزه المهم على الفلبين بهدف نظيف في المباراة التي جرت في ملعب البصرة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات التمهيدية لكأس العالم".