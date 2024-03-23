جامعة البصرة ترصد نشر صور لموظفاتها وتدريسياتها بغرض "التشهير" وتعلن اللجوء للقضاء

2024-03-23 18:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رصدت جامعة البصرة، يوم السبت، نشر صور لموظفاتها وتدريسياتها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض "التشهير".

وقال رئيس جامعة البصرة الاستاذ الدكتور مهند جواد كاظم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "شاهدنا ببالغ الاستياء صور لشخصيات من النساء تنتمي للجامعة تؤدي عملها في الوظيفة او التدريس او الدراسة وقد تم استخدامها بطريقة غير ملائمة على منصات التواصل الاجتماعي لأغراض التشهير والقذف من قبل بعض ضعاف النفوس".

وأكد كاظم، "رفضه القاطع لهذا التقليد والتزوير في استخدام الصور لهذه الأغراض الدنيئة ويعتبر هذا العمل انتهاك صارخ للحقوق الشخصية والمهنية وسنلجأ الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص أو جهة تقوم بالتشهير أو استخدام الصور بشكل غير مشروع كما نطالب بإزالة الصورة فوراً من المنصات التي تم نشرها عليها".

ودعا رئيس جامعة البصرة، جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والامتناع عن اساءة استخدام الصور بطريقة غير مشروعة ونؤكد حق الجامعة في حماية السمعة والخصوصية لجميع منتسبيها وطلبتها. وأهاب كذلك بالجهات الأمنية والقانونية التي باشرت في الإجراءات اللازمة للحد من هذا النوع من التجاوزات التي تستهدف ملاكات الجامعة بصورة همجية وعشوائية.

وأكد أن "جامعة البصرة تصد وتدافع بقوة عن ملاكاتها وطلبتها من أجل إفشال أي محاولة للنيل من سمعتهم وتلتزم الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية آمنة ومنصفة للجميع مع الحرص على جودة التعليم والبحث العلمي ونعمل بجدية لضمان حماية حقوق الجميع وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".