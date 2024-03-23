منها توطين الصناعة الدوائية.. ملفات على طاولة السوداني ونقيب الصيادلة

2024-03-23 18:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي،محمد شياع السوداني، يوم السبت، مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق، فيما وجه بإنشاء مجمّعات سكنية للصيادلة، وبناء مقار لممثليات نقابة الصيادلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "السوداني استقبل، نقيب صيادلة العراق، حيدر فؤاد الصائغ والوفد المرافق له، واستمع إلى استعراض مفصّل عن واقع العمل الصيدلي في العراق، والخدمات الصيدلية التي تقدم في قطاع الرعاية الصحية، ودور النقابة في تسخير طاقات الشباب العلمية في هذا المجال، والخطط المعدّة للتطوير".

وأشار السوداني بحسب البيان إلى "مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق، حيث تم اتخاذ إجراءات عدة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين والشركات المتخصصة بالصناعة الدوائية، وهي خطوات مستمدة من أهداف البرنامج الحكومي في الارتقاء بالقطاع الصحي عموماً، ومنه صناعة الأدوية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ”متابعة الطلبات المقدّمة حول تخصيص أراضٍ لإنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعات الدوائية في العراق لتوطين صناعة الدواء، وإنشاء مجمّعات سكنية للصيادلة، وبناء مقار لممثليات نقابة الصيادلة في المحافظات، وكذلك متابعة تأسيس مصرف خاص لاستثمار وتمويل المشاريع الصيدلانية المختلفة".