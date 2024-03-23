مصدر طبي داخل مجمع الشفاء: الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية في أروقة مباني المجمع

2024-03-23 19:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر طبي من داخل مجمع الشفاء، غرب قطاع غزة اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية كثيرة في أروقة مباني المجمع. وقال المصدر إن “الاحتلال قام بتجميع المرضى والنازحين في مبنى الأمير نايف وهو مبنى قديم ومتهالك ولا يمكن التعامل مع المرضى بداخله”. وأضاف أن “الاحتلال أحرق جميع طوابق مبنى الجراحات التخصصية، كما […]

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