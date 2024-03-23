2024-03-23 19:48:02 - المصدر: ايرث نيوز

دعت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، دعوة للمسجلين على شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “تعلن الهيئة الوطنية للإستثمار بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني، إطلاق رابط الكتروني للمواطنين الذين تقدموا الى التسجيل على الوحدات السكنية في مدينة بسماية على منصة أور الإلكترونية، ولم تصلهم رسائل إستكمال […]

ظهرت المقالة هيئة الاستثمار توجّه دعوة للمسجلين على شراء وحدات سكنية في بسماية أولاً على ايرث نيوز.