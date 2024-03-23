2024-03-23 20:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين كانوا يرومون بيع طفل في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ قسم مكافحة الاتجار بالبشر، رصدت معلومات تفيد بوجود ثلاثة متهمين بينهم امرأة يرومون بيع طفل يبلغ من العمر (5) سنوات مقابل مبلغ مالي".

وأضافت "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وضبط المتهمين بالجرم المشهود وأخذ الطفل (الضحية) وإيداعه لدى الجهات المختصة لرعايته، وقد نفذت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

ودعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين "للإبلاغ عن الحالات المشبوهة بالاتصال على الخط الساخن المجاني 144".