2024-03-23 20:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، تدمير نفق لداعش بطول 7 كم يربط بين العراق وسوريا.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت قوة من فوج القائم الأول التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، وفي عملية نوعية كبيرة، من العثور على نفق بطول 7 كم لفلول داعش الإرهابي يربط بين العراق وسوريا".

وأضاف "جاء ذلك بناء على معلومات دقيقة، تمكنت خلالها من العثور على نفق في صحراء القائم الحدودية على الحدود العراقية السورية بطول 7 كم يستخدم من قبل عناصر فلول داعش الإرهابي في التنقل والتخفي بين العراق وسوريا، حيث كان يضم غرف استراحة ومنامات".

وتابع البيان "وقد نجحت القوة بمعالجة النفق وردمه في الجانب العراقي لمنع استغلاله إرهابيا".

وتابع "تأتي هذه العملية الأمنية النوعية ضمن جهود قوات الحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية في ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي واجهاض اي مخططات او محاولات في ايجاد موطئ لهم على الأرض العراقية" بحسب البيان.