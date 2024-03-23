إصابة خمسة مدنيين بحادث سير على الطريق الحولي جنوبي كركوك

2024-03-23 20:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن خمسة مدنيين أصيبوا بحادث سير على الطريق الحولي جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع مساء اليوم، على الطريق الحولي بين ناحية تازة وليلان جنوبي كركوك، وكان الحادث بين سيارتين خصوصي، واسفر عنها إصابة خمسة مدنيين وإلحاق أضرار مادية بالسيارتين".

وأشار المصدر، إلى أن "دوريات المرور حضرت للموقع وفتحت تحقيقا بالحادثة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج"، لافتاً إلى أن "سبب الحادثة هي السرعة المفرطة وانحراف إحدى السيارات على الثانية من على الطريق الحولي ما تسبب بالحادثة".