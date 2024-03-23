القبض على ثلاثة متهمين كانوا يرومون بيع طفل في بغداد

2024-03-23 20:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت (23 اذار 2024)، القبض على ثلاثة متهمين كانوا يرومون بيع طفل في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ قسم مكافحة الاتجار بالبشر، رصدت معلومات تفيد بوجود ثلاثة متهمين بينهم امرأة يرومون بيع طفل يبلغ من العمر (5) سنوات مقابل مبلغ مالي".

واضافت، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وتم ضبط المتهمين بالجرم المشهود وأخذ الطفل (الضحية) وإيداعه لدى الجهات المختصة لرعايته"، مبينا ان "العملية، نفذت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".