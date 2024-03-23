2024-03-23 20:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (23 اذار 2024)، عدداً من عمّال النظافة في بغداد على مائدة الإفطار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استضاف عدداً من عمّال النظافة العاملين في أمانة بغداد، على مائدة الإفطار لشهر رمضان المبارك، بحضور أمين بغداد".

وبين السوداني أن "هذه الاستضافة تأكيد على اعتزازنا بعمّال النظافة، وتكريمهم والإشادة بعملهم المشرّف الذي يدعو للافتخار، حيث يضطلع أبناء العراق وشبابه بمسؤولية تأمين ما تستحقه بغداد من مظهر نظيف وحفاظ على جمالها، مؤكدا أن نظافة العاصمة مسؤولية كل القطاعات الخدمية، وتحتاج إلى المزيد من التطوير، خاصة ما يتعلّق بتدوير النفايات، إذ سيجري التعاقد قريباً مع إحدى الشركات المختصة بهذا المجال، فضلاً عن أهمية تقديم العاصمة بوجه يليق بتاريخها وسمعتها"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى "مشاكل العاملين، وأهم العقبات الإدارية والتشغيلية التي يواجهها عدد منهم، ووجه بإزالتها، وتابع سير تنفيذ ملف استحقاقات الأراضي المخصصة للعاملين في أمانة بغداد، كما استفسر من الحضور عن مستوى تعاون الأهالي معهم في الحفاظ على النظافة التي وصفها بأنها مسؤولية تضامنية، يتحمل المواطن نصيبه منها، لتبقى العاصمة وجهاً حضارياً أمام الزائرين، خاصة في الدوائر البلدية التي تشهد زخماً إضافياً في أيام المناسبات الدينية والزيارات".