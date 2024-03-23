الهجرة: توزيع (350) حصة إغاثية للمتضررين من الأمطار والسيول في دهوك

2024-03-23 20:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، توزيع (350) حصة إغاثية للمتضررين من الأمطار والسيول في دهوك.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزع موظفو فرع الوزارة في محافظة دهوك حصصاً إغاثية عاجلة بين (350) أسرة متضررة من الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الايام الماضية".وأضافت، أنه "تضمنت المساعدات الموزعة (سلات غذائية ومستلزمات منزلية)"، ذاكرة، أن "وزيرة الهجرة قد أعلنت استنفار فرق الوزارة الميدانية لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار في محافظة دهوك".