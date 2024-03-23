واع توثق تقدم الأعمال في مستشفى الشعب مع قرب موعد افتتاحه
2024-03-23 20:42:01 - المصدر: واع
بغداد – واع – محمد سليم
واكبت وكالة الأنباء العراقية (واع) تقدم الأعمال في مستشفى الشعب مع قرب موعد افتتاحه.
وتشمل الأعمال الحالية إكمال الغرف والردهات واستكمال تجهيز المستشفى بالمعدات والمستلزمات الطبية.
وتبلغ مساحة المستشفى 40 ألف م2 ويتسع لـ 200 سرير، ويتكون من 6 بنايات.
واكبت وكالة الأنباء العراقية (واع) تقدم الأعمال في مستشفى الشعب مع قرب موعد افتتاحه.
وتشمل الأعمال الحالية إكمال الغرف والردهات واستكمال تجهيز المستشفى بالمعدات والمستلزمات الطبية.
وتبلغ مساحة المستشفى 40 ألف م2 ويتسع لـ 200 سرير، ويتكون من 6 بنايات.
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