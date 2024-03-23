2024-03-23 20:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حل العراق بالمرتبة الأولى عربياً والسادس عالمياً في مؤشرات تلوث الهواء خلال العام الماضي 2023. وذكر تقرير لشركة IQAir لتكنولوجيا جودة الهواء، أن العراق جاء في المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تلوث الهواء خلال العام الماضي، فيما احتل المرتبة السادسة عالميا. وبحسب تقرير الشركة، بلغ معدل تركيز الجزيئات الملوثة 43.8 ميكروغرام لكل متر مربع بالنسبة للعراق، فيما بلغ معدل تركيز الجزيئات الملوثة في الإمارات 43 ميكروغرام لكل متر مربع. وإلى ذلك، أفاد تقرير أميركي، بأن العراق جاء بالمرتبة قبل الأخيرة في ترتيب الدول بالهواء النقي، فيما حلت أيسلندا بالمرتبة الأولى. وذكرت مجلة ceoworld الأميركية في تقرير لها، أن تباينات كبيرة في مستويات تلوث الهواء بين البلدان حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشكلة. ووفقا للتقرير، تفتخر أيسلندا بأن لديها أنظف هواء في العالم، من بين 100 دولة تم إدراجها بالجدول حيث يبلغ تركيز PM2.5 3.4 ميكروجرام لكل متر مكعب وعلى العكس من ذلك، وجد أن تشاد لديها الهواء الأكثر تلوثا، حيث تصل تركيزات PM2.5 إلى 89.7. وجاء ترتيب الدول الأوروبية على النحو الآتي أيسلندا 1، إستونيا 6، فنلندا 7، أندورا 8، والسويد 9. وعلى الطرف الآخر من الطيف، فإن تشاد لديها أسوأ نوعية هواء، حيث سجلت 89.7 ميكروجرام لكل متر مكعب ، تلاها العراق حيث سجل 80.1 ميكروجرام لكل متر مكعب ومن ثم باكستان، والبحرين، وبنغلاديش، على التوالي. وتعزا أسباب تلوث الهواء في العراق، إلى انتشار محارق النفايات، وعمليات استخراج النفط وحرق الغاز، بالإضافة إلى انتشار المعامل وسط وقرب المدن مثل معامل الطابوق في ضوء غياب الرقابة.