هل انخفاض الدولار مرتبط بتوقف "هجمات المقاومة" على الامريكان؟

2024-03-23 20:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب المستقل ياسر إسكندر وتوت، اليوم السبت (23 آذار 2024)، على علاقة إيقاف عمليات الفصائل ضد الامريكان بانخفاض الدولار في السوق المحلي العراقي.

وقال وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "إيقاف عمليات الفصائل ضد الامريكان في العراق، كان بسبب منح الحكومة فرصة للتفاوض مع الجانب الأمريكي لسحب القوات الأجنبية وانهاء مهام التحالف الدولي"، مشيرا الى ان "هذا الموقف معلن وواضح من قبل الفصائل، واكيد كان هناك دور مهم لهذه التهدئة لرئيس مجلس الوزراء".

وأضاف انه "لا نعتقد ان انخفاض سعر صرف الدولار له علاقة بإيقاف عمليات الفصائل، فهذا الانخفاض جاء نتيجة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي طيلة الأشهر الماضية للسيطرة على السوق، ونعتقد هي نجحت بهذا الامر بشكل كبير".

ومنذ اوائل شباط الماضي، لم تستهدف "فصائل المقاومة في العراق" اي اهداف امريكية في العراق، فيما استمرت بين الحين والاخر بشن عمليات متباعدة على اهداف اسرائيلية.

وشهدت السوق الموازية في العراق خلال الاسابيع الماضية انخفاضا في اسعار صرف الدولار، مع استمرار الاجراءات الحكومية لتوفير العملة الصعبة لمختلف التجار.



