2024-03-23 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

عبّر مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت (23 آذار 2024) عن رضاه التام عن ساعات التجهيز الكهربائي للمحافظة، مشيرًا الى انه تجاوز الـ 20 ساعة يوميا وكان افضل من العام السابق ولاسيما في شهر رمضان.

وقال عضو المجلس حسن شداد الفارس لـ"بغداد اليوم"، ان "تجهيز المحافظة بالكهرباء حاليا يفوق ما مجهز لها في العام الماضي حيث يفوق التجهيز العشرين ساعة يوميا في اغلب المناطق".

وكشف عن "توجه لإنشاء مشاريع بقطاع الكهرباء من موازنة المحافظة لدعم قطاع الكهرباء في البصرة".

وتابع الفارس ان "المحافظة دعمت مشاريع النقل والتوزيع والانتاج في السنوات السابقة وبسبب الاجواء الحارة الخاصة فهي تحظى بدعم اتحادي من ناحية التجهيز وهذا استحقاق المواطن البصري".



