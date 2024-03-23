2024-03-23 20:54:08 - المصدر: منصة إيشان

استفسر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من تجمع لعمال النظافة داخل القصر الحكومي عن حجم تعاون الأهالي معهم في مناطق العاصمة، جاء ذلك خلال استضافته عدداً من عمّال النظافة في بغداد على مائدة الإفطار. وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن “الأخير، استضاف عدداً من عمّال النظافة العاملين في أمانة بغداد، على مائدة الإفطار لشهر رمضان […]

ظهرت المقالة عمال النظافة داخل القصر الحكومي والسوداني يسألهم عن تعاون الأهالي معهم أولاً على Eishan.