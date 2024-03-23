2024-03-23 20:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم السبت، طرق تعاملها مع الصفحات التي تنشر “الفضائح والابتزاز الإلكتروني”. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، في حديث لـ “إيشان”، إن “الوزارة تتعامل مع هذه الصفحات، على أساس شكوى يتقدم بها مشتكي”. وأضاف الموسوي: “تصل إلينا الشكاوى ونتعامل معها.. وهناك بعض الضحايا يشتكون ونتخذ إجراءات بالقضية”. وتابع: “نعمل على رصد […]

ظهرت المقالة الداخلية توضح عبر “إيشان”: هكذا نتعامل مع “صفحات الابتزاز والفضائح” أولاً على Eishan.