2024-03-23 20:54:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على ثلاثة متهمين كانوا يرومون بيع طفل في بغداد. وقال بيان للاستخبارات إن “مديرية مكافحة الجريـ.ـمة المنظمة/ قسم مكافحة الاتجار بالبشر رصدت معلومات تفيد بوجود ثلاثة متهمين بينهم امرأة يرومون بيع طفل يبلغ من العمر (5) سنوات مقابل مبلغ مالي”. وأضاف البيان “على الفور تم تشكيل فريق عمل […]

ظهرت المقالة في بغداد.. القبض على رجلين وامرأة عرضوا طفلاً عمره 5 سنوات للبيع أولاً على Eishan.