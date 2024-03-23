اعتقال ثلاثة متهمين كانوا يرومون بيع طفل في بغداد

2024-03-23 20:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين كانوا يرومون بيع طفل في العاصمة العراقية بغداد. وذكرت الوكالة في بيان تلقته إيرث نيوز، إن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ قسم مكافحة الاتجار بالبشر، رصدت معلومات تفيد بوجود ثلاثة متهمين بينهم امرأة يرومون بيع طفل يبلغ من العمر (5) سنوات مقابل مبلغ مالي”. وأضافت […]

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