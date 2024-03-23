2024-03-23 20:56:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن ضبط نفقا لـ”داعش” بطول 7 كم يربط بين العراق وسوريا.وذكرت هيئة الحشد في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “في عملية نوعية كبيرة، تمكنت قوة من فوج القائم الاول التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الانبار، من العثور على نفق بطول 7 كم لفلول “داعش” الإرهابي يربط بين […]

ظهرت المقالة بطول 7 كم.. الحشد الشعبي يضبط نفقا لـ”داعش” يربط بين العراق وسوريا أولاً على ايرث نيوز.